Kopyaya karşı 'jammer'

T24- ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavlarında yaşanan kopya olaylarının ardından Adıyaman Üniversitesi'nde, tüm fakülte binalarındaki derslik ve amfilere sinyal kesici ''Jammer'' cihazı takıldı.





Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Gündüz, teknolojik gelişmenin yaşamı kolaylaştırmanın yanı sıra bazı sorunları da beraberinde getirdiğini ifade ederek, özellikle üniversitelerde ders sırasında öğrencilerin cep telefonlarına mesaj gelmesi ya da aranılması gibi rahatsızlıklar yaşandığını ifade etti.



Gündüz, öğrencilerin daha iyi bir ortamda ders görmeleri ve kopya çekmemeleri için Adıyaman Üniversitesi Hizmet binalarında sadece derslik alanında sınırlı kalmak üzere sinyal kesici cihazların ''Jammer''devreye gireceğini bildirerek, şöyle konuştu:



''Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) gerçekleştirdiği sınavlarda elektronik cihazlar kullanılmak suretiyle başvurulan kopya çekme olayları da aslında sınav yapılan binalarda sinyal kesici cihazların devreye girmesi gerektiğini bize gösterdi. Çünkü bildiğiniz üzere Kamu Personel Seçme Sınavı'ndaki (KPSS) Eğitim Bilimleri testi bu nedenle ortaya çıkan girişimden dolayı iptal edildi. Bunun gerçekten hem ülkeye maddi bakımdan hem de bu sınavlara giren diğer öğrenciler bakımından manevi olarak çok ciddi sorunlar yarattığını biliyoruz. Öğrencilerin önemli bir bölümünün çok memnun olacağını düşünüyoruz. Öğrencilerin ders yapmak ve dinlemek üzere girdikleri alanda başka türlü rahatsız olmamak için bu tür uygulamaları destekleyeceğini umut ediyorum.''





Öğrenciler uygulamanın yerinde olduğunu düşünüyor



Adıyaman Üniversitesinde ilk olarak İktisat Fakültesi amfilerine takılan Jammer'lar nedeniyle telefonlarında 'şebeke yoktur' yazısını gören öğrenciler de şaşkınlıklarını gizleyemedi.



Bazı öğrenciler, uygulamanın sınıflarda daha iyi ders işlenmesine katkı sağlayacağını belirterek, şöyle konuştular:



"Derste telefonlar çalmayacak, kopya çekilmesi önlenecek"



''Televizyonlardan Başbakan'ın konvoyunda kullanılan Jammer'ların üniversitemizde kullanılmaya başlanması bizlerin daha iyi ders dinlemesi için yerinde bir uygulama oldu. ÖSYM tarafından yapılan bazı sınavlarda cep telefonları yardımı ile kopya çekildiğini ve sınavların iptal edildiğini düşünecek olursak ilk kez karşılaştığımız bu uygulamanın iyi sonuçlar vereceğini düşünüyoruz. Derste telefonlar çalmayacak, ders bölünmeyecek ve kopya çekilmesi önlenecek.''



Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bayram Erzurumluoğlu da, sinyal kesici cihazların kullanılmasında ilk önceliğin hocaların ve öğrencilerin ders sırasında rahatsız edilmemesi olduğunu söyledi.



"Kopya çekilmemesi için ideal bir ortam hazırladık"



Erzurumluoğlu, şunları kaydetti:



''Daha sonraki gerekçemiz ise özellikle ÖSYM, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı ve KPSS sınavlarında yaşanan skandallar nedeniyle aynı şeylerin bizim burada yaşanmaması için böyle bir tedbir düşündük.



İlk defa Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde bu çalışmayı yaptık. Ümit ediyorum ki bu sayede hem hocalarımız hem de öğrencilerimiz daha zevkli bir şekilde ders işleyecek. Öğrencilerimizde başkaları tarafından telefonla ders saatlerinde rahatsız edilmeyecek.



Binalarımız Açık Öğretim Fakültesi sınavlarında da kullanılmaktadır. Hem kendi sınavlarımızda hem de ÖSYM sınavlarında dışarıdan elektronik cihazlarla kopya çekilmemesi için ideal bir ortam hazırlamaya çalıştık. Ümit ediyorum başarılı oluruz ve öğrencilerimiz de bundan memnun olur. Biz öğretim elemanları olarak bu uygulamadan gayet memnunuz.''



