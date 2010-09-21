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'Kopya' ÖSYM'de 9 kişiyi açığa aldırdı!

ÖSYM'de aralarında özel kalem müdürü ve genel sekreterin de bulunduğu 9 kişi görevden alındı

21 Eylül 2010 03:00

T24 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nde (ÖSYM), aralarında özel kalem müdürü ve genel sekreterin de bulunduğu 9 kişi görevden alındı. Görevden alınanların çeşitli birimlerin müdürleri olduğu öğrenildi.

YÖK yetkilileri KPSS'deki iddialar nedeniyle yürütülen soruşturma çerçevesinde savcılıkla görüştükten sonra ÖSYM'de birçok birimin müdürünü, halen devam eden "soruşturmanın selameti" açısından görevden aldı.

Görevden alınanlar arasında Özel Kalem Müdürü Işıl Çıngı, Genel Sekreter Mehmet Altunay, Bilgi İşlem Müdürü Mustafa Tütüncü ve Test Araştırma Müdürü Haydar Altunay da bulunuyor.

KPSS'deki kopya iddiaları nedeniyle ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan istifa etmişti. İstifa eden ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan'ın yerine vekaleten atama yapılacak. Vekalet döneminde ÖSYM yeniden yapılandırılacak. Ertelenen sınavlar da yıl sonuna kadar yapılacak.


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