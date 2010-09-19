-KOPYA ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 19 ZANLI ADLİYEDE ANKARA (A.A) - 19.09.2010 - ÖSYM tarafından gerçekleştirilen çeşitli sınavlarda, organize şekilde kopya çekilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 58 kişiden 19'u adliyeye sevk edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı görevlilerince, resmi belgede sahtecilik ve özel belgede sahtecilik suçları ile ilgili başlatılan çalışmalar sonucunda 58 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 19'u, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ankara, Adana, Bolu, Bursa, Elazığ, Erzurum, İstanbul, Konya, Malatya, Sakarya, Uşak ve Karaman illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, örgütün, sınavlara girecek uzman kişiler ile gözetmenlik yapacak ve sınavda kopyadan faydalanacak kişileri tespit ettikleri, bu tespitler doğrultusunda yine sınavda kullanılacak olan teknik malzemeleri tedarik ettikleri, sınav öncesinde sınavda kopya çekecek kişilere bunları dağıttıkları ve sınava giren uzman kişilerden alınan sınav cevap bilgilerinin, dağıtılan küpe tipi bluetooth kulaklıklar ile sınava giren kişilere ulaştırılması yolu ile kopya çekildiği, daha sonra başka sınavlarda da kullanılmak üzere dağıtılan bu malzemelerin toplatıldığı tespit edildi. Delillendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından toplam 58 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, üst, ev ve iş yeri aramalarında; 1 adet Glock GME712 marka 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait 3 adet şarjör ile 30 adet 9 mm fişek ve 8 adet 7.65 mm fişek, kulağa takılabilir elektronik cihazlar, kısa kollu ve üzerine bluetooth kulaklık monte edilmiş t-short, 1 adet kolye şeklinde cep telefonu, flash bellekler, cep telefonları kulaklıkları, 3 adet kulak içine yerleştirildiği düşünülen ses algılama aparatı, 6 dizüstü bilgisayar, hafıza ve ve sim kartları, elektronik cihazlara ait değişik ebatlarda piller ve başka kişilere ait kimlik fotokopileri ele geçirildi. Yakalanan 58 şüpheliden 39'u, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısınca verilen talimat gereği ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Aralarından kadınların da bulunduğu 19 şüpheli ise ''TCK'nın 220. Maddesi kapsamında kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kurdukları ve yönettikleri, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet'' suçlamasıyla yasal işlemin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan olayla ilgili 13 kişinin ise aranmakta olduğu da öğrenildi.