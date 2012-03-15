Bakan Dinçer kopya demeden kopyayı tarif etti

T24 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, ‘Yenilenen KPSS’ye ilkinde 120 net alan 148 aday girmedi. 44 bin aday ikinci sınava girmedi. 120 net yapanlardan sadece 2’si yeni sınavda 100 neti geçti. 100 net yapan 3 bin adaydan sadece 76’sı yeni sınavda 100’ü geçti’ dedi.

Milliyet'te Bahar Atakan imzalı haber şöyle; 2010’da düzenlenen KPSS’nin Eğitim Bilimleri Testi’nde 350 adayın 120 net yapması üzerine “kopya iddiasının” gündeme getirilmesinden iki sene sonra Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, sınavla ilgili çarpıcı veriler açıkladı. Dönemin, ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan’ın istifasını getiren, kopya iddiasına savcılığın soruşturma başlattığı sınavın iptal edilmesi üzerine yenilenen sınava daha önce 120 net çıkaran 350 adaydan 148’inin girmediği ortaya çıktı.

Dinçer’in bir soru önergesine verdiği yanıta göre; iptal edilen sınava 279.889 aday katılırken, yenilenen sınava 235.134 aday girdi. İlk sınava girip ikinci sınava girmeyen aday sayısı 44.775 olarak belirlendi. İptal edilen sınavda 120 net yapan adaylardan 2’si yeni sınavda

100 net ve üzerinde yaptı.



İptal edilen sınavda 100 net ve üzeri yapan 3.227 adaydan sadece 76’sı yenilenen sınavda 100 net ve üzerinde çıkardı. CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, kopya iddiaları üzerine dönemin Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’ya öne sürülen açıklamaları sordu. Ancak, Çubukçu önergeye yanıt vermedi. Bunun üzerine Dibek, Dinçer’in Milli Eğitim Bakanı olmasıyla sorusunu tekrar etti.

Dinçer, soru önergesini YÖK’ten gönderilen beyan doğrultusunda cevapladı. Yanıtta yer alan çarpıcı veriler şöyle:

- İptal edilen sınava 279.889 aday katıldı.

- İptalin ardından yenilenen sınava ise 235.134 aday girdi.

- İlk sınava girip ikinci sınava girmeyen aday sayısı 44.775 olarak belirlendi.

- Yenilenende 120 net yapan çıkmadı.

3.227’den sadece 76’sı yapabildi

- İptal edilen sınavda 120 net yapan adayların 148’i yenilenen sınava girmedi.

- İlk sınavda 120 net yapan adaylardan 2’si yenilenen sınavda 100 net ve üzerinde yaptı.

- İptal edilen sınavda 100 net ve üzeri yapan 3.227 adaydan sadece 76’sı yenilenen sınavda 100 net ve üzerinde çıkardı.

- İptal edilen sınavda 100 net ve üzeri yapan 3.227 adayın 1.175’i 2. sınava girmedi.

Bitmeyen KPSS soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan KPSS Eğitim Bilimleri testinde 350 kişinin bütün sorulara doğru yanıt vererek tam puan alması üzerine sınav sorularının çalındığı ve kopya çekildiği iddialarıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

ÖSYM, kopya iddiaları üzerine 17 Eylül 2010’da testi iptal etti ve sınavı 31 Ekim 2010’da yineledi. Eski ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan istifa etti. 2 sene geçmesine karşın soruşturma tamamlanamadı.

‘Bakan kopyayı kabul etti’

CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, Dinçer’in yanıtı üzerine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “KPSS verileri kopyanın sabit olduğu gösteriyor. Bu KPSS’de kopya çekildiğinin kanıtıdır. Bakan da verdiği yanıt ile kopyayı kabul etmiştir. Bu verilerin başka bir izahı olamaz. Bu soruları kim servis etmiştir? Yürekli savcıların bunun yanıtını bulmaları gerekiyor. Soruşturma hangi noktadadır? Kopya çekenlerin yanına kar kalmamalıdır. Yanıttan ortaya çıkan sonuç: Bu basit bireysel bir suç değil, örgütsel bir suç. Bu güç odağı ortaya çıkmalı.”



