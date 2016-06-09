Kopya çekene 7 yıl hapis cezası

Çin'de 7-9 Haziran tarihlerinde yapılan ve toplamda 9 saat süren Gao-Kao sınavında kopya çeken öğrencilere bu yıl ilk kez 7 yıla kadar hapis cezası uygulaması getirildi. Öğrencilerin sınavdan sonra defter ve kitaplarını yırtıp pencereden savurarak yaptığı 'stres atma' geleneği de yasaklandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; sınavda, zorunlu alanlar olan Çince, matematik ve İngilizcenin yanı sıra öğrencilere tercihlerine göre sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarında sorular yöneltildi.

Dünyanın en zor üniversiteye giriş sınavlarından biri kabul edilen ve bu yıl 9 milyondan fazla öğrencinin katıldığı "Gao-Kao", Çince "Büyük Sınav" anlamına geliyor.

Çin'de yoğun sınav önlemi

Sınavın yapıldığı iki gün boyunca birçok kentte ilave önlemler alındı. Sınav merkezlerindeki çocukların etkilenmemesi için trafikteki araçların korna çalmaları yasaklandı, sınav saatlerinden önce trafik yoğunluğu yaşanmaması için tedbir alındı ve bazı kentlerde gürültüyü önlemek amacıyla inşaat çalışmalarına ara verildi. Sınava yetişmeye çalışan öğrencilere yardım etmeleri için çok sayıda sivil polis görevlendirildi.

Sınav stresi intihar ettirdi

Gençler arasında intihar oranlarının artış gösterdiği Gao-Kao nedeniyle, bu yıl da bazı öğrenciler yaşamına son verdi. Sınavın ilk günü İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir kız öğrenci, yaşadığı strese dayanamayarak kendini 22 katlı katlı bir binanın tepesinden boşluğa bıraktı.

Gao Kao gelir kaynağı oldu

Her yıl olduğu gibi 2016'da da Gao-Kao, çok sayıda kişi için gelir kaynağı oldu. Sınava hazırlık sürecinde öğrencilere refakat ederek onları duygusal ve akademik açıdan hazırlamaya çalışan bakıcılar, bu yıl da ebeveynler arasında büyük rağbet gördü. Üniversite öğrencileri ya da yeni mezunlardan oluşan Gao Kao bakıcıları, günde yaklaşık 300 yüen (yaklaşık 130 TL) kazanıyor.

Bazı aileler, sınav merkezlerine gidiş dönüş sırasında kaybedecekleri zamanı çocuklarının konu tekrarı yaparak değerlendirebileceğini düşünerek sınav merkezlerine yakınlarındaki otellerde oda kiraladı. Bu durumu fırsat bilen otelciler, Gao Kao için fiyatlarını yeniden belirledi. Oda fiyatlarının gecelik 2000 yüene (yaklaşık 885 TL) kadar çıkmasına rağmen otellerde boş oda kalmadı.

Parmak izi ve iris taramasıyla önlem alındı

Öğrencileri sınav merkezine götürüp sınav bitiminde de geri alması için sınav taksisi uygulaması başlatıldı. Şanghay’da bulunan Dacong Taksi’ye Gao-Kao sınavının ilk günü sadece 6 saat içinde internet üzerinden binden fazla rezervasyon talebi geldi.

Suistimallerin önlenmesi için öğrenciler, sınav merkezlerine parmak izi ve iris taramasından geçirilerek alındı. Çocuklarının sınavda istedikleri başarıyı gösteremeyeceğinden kaygılanan bazı aileler, çocuklarının yerine sınava girecek kişiler buluyor. Sahte kimlikle sınava giren bu kişiler, öğrencinin iyi bir okula yerleşmesi durumunda 25 bin yüene (11 bin TL) kadar ücret alıyor.

Kent, her yıl binlerce öğrencinin

akınına uğruyor

Halk arasında "Çin’in en büyük Gao-Kao fabrikası" olarak bilinen Maotançang kenti, bu yıl da sınava hazırlanan öğrencilerin akınına uğradı. 2013'te Maotançang kentindeki lise son sınıf öğrencilerinin yüzde 80'inin Gao Kao’da hedeflenen puanı tutturduğuna dair basında çıkan haberlerin ardından kent bu sınava hazırlanan öğrencilerin inziva merkezi haline gelmişti.

Ünlülerden, öğrencilere destek

Ünlülerden öğrencilere destek İngiliz fizikçi ve evren bilimci Stephen Hawking, Çin’in sosyal paylaşım sitesi Weibo’dan yayımladığı mesajında, bu yılki adaylara başarı ve şans diledi. Hawking, öğrencilere cesaret vermek için "Bu çocuklar, geleceğin büyük düşünürleri ve kanaat önderlerinden olacak.” ifadelerini kullandı.

Çinli gençler arasında çok popüler olan müzik grubu EXO da, “Kendinize inanırsanız her şeyi başarabilirsiniz” mesajıyla öğrencilere destek verdi.