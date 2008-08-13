Köpük yerine kar partisi

ANTALYA Valiliği'nin köpük partilerini yasaklamasına karşılık hızla çözüm üreten eğlence yerleri, konuklarını kar partisi ile serinletmeye başladı.

Antalya'da geçen ay 5 yıldızlı bir otelde köpük partisi sırasında 3 kişinin ölmesi, 2 kişinin de yaralanması üzerine Antalya Valiliği, otel ve eğlence mekanlarına 7 Ağustos'ta bir genelge göndererek, gerekli önlemler alınıp denetlemeler yapılıncaya kadar köpük partilerinin yasaklandığını duyurdu.



Köpük partilerinin en revaçta olduğu Kemer'de düzenlediği köpük partileriyle çok sayıda turisti çeken Club İnferno, yasak kararı üzerine köpük makinelerinin yerine koyduğu kar makineleriyle konuklarını serinletti. Kulübün pistinin ortasına yaptırılan dev kardan adamın çevresinde dans eden çoğunluğu Rus yüzlerce tatilci, kar makinelerinden dökülen kar altında dans edip eğlendi.



