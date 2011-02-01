-KÖPÜK PARTİSİ KAZASINA HAPİS CEZASI ANTALYA (A.A) - 01.02.2011 - Antalya'da 22 Temmuz 2008 tarihinde 5 yıldızlı bir oteldeki köpük partisi sırasında, 2'si İsrailli turist, 1'i Türk animatör toplam 3 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla ilgili olarak tutuksuz yargılanan 4 sanık, 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Antalya'nın Kundu bölgesindeki Venezia Palace Otel'de 22 Temmuz 2008'de düzenlenen köpük partisi sırasında İsrailli turist kardeşler Syah Hakim ve Nir Hakim ile animasyon görevlisi Fikret Şakacı'nın (20) ölümü, cihaz sorumlusu Tuncay Duran (33) ile Kazakistan uyruklu Lanin Gorgi'nin (23) yaralanmasıyla sonuçlanan kazayla ilgili davanın karar duruşması 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Antalya Cumhuriyet Savcılığınca 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle ''taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak'' suçlamasıyla açılan davanın karar duruşmasına sanıklar köpük makinesi operatörü Tuncay Duran, otel genel müdürü Mehmet Yılmaz, köpük makinesini satın alarak otele kiralayan Element Ses ve Işık Sistemleri Şirketinin sahibi Erol Kabaca ile köpük makinesini imal eden Mehmet Demirbilek katıldı. Kazada yaralanan ve aynı zamanda sanık olarak yargılanan Tuncay Duran, mahkeme heyetine verdiği son savunmasında olayda bir kusurunun bulunmadığını ileri sürdü. Sanık Erol Kabaca'nın avukatı Mustafa Gökçe ise, olayla ilgili çok farklı bilirkişi raporları bulunduğunu belirterek, ''bilirkişi raporu veren heyet, 5 yıldızlı bir otelde elektrik tesisatını kuramaz'' dedi. Esas hakkında son savunmasını yapan Otel Genel Müdürü Mehmet Yılmaz ise, turizm okulu mezunu olduğunu belirterek teknik konularda bilgisi olmadığını söyledi. Beraatini isteyen Yılmaz, ''Genel müdürlüğünü yaptığım otel, 450 kişinin çalıştığı bin 500 kişinin konakladığı bir kasaba görünümündedir. Otelin işletme ruhsatı ve diğer belgeleri de tamdır. Turizm okulu mezunuyum, teknik konularla ilgili sorumluluklar ayrı ayrı birimlerde çalışan personele aittir. O nedenle olayda kusurum yoktur'' dedi. Personelinin bu tür organizasyonlarda daha önce de görev aldığını ve deneyimli olduğunu belirten Yılmaz, ''Makinenin kusurlu ve kullanım hatalı olduğunu düşünüyorum çünkü makineye dokunan insanlar zarar görmüştür, makine çalışmaya devam etmiştir'' diye konuştu. Konuyla ilgili alınan son bilirkişi raporunda kural, tüzük ve yönetmeliklere aykırı, kalitesiz, elektrik aksamı ile şasesi arasında kısa devre meydana gelebilecek özellikte bir ürün imal ettiği ve sattığı tespit edilmesi nedeniyle davaya sanık olarak dahil edilen makine üreticisi Mehmet Demirbilek, otelin elektrik panosunda zorunlu olan 30 miliamperlik kaçak akım rölesinin olması halinde bu olaylın meydana gelmeyeceğini ifade etti. Demirbilek, yaptığı son savunmada, ''Elektrik kaçağı makine hatasından, kullanım hatasından olabilir, artı kasıtlı bile yapılmış olabilir. Bunu önlemek için 30 miliamperlik kaçak akım rölesi bulundurmak zorunludur'' dedi. Sanıkların son savunmalarının ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, her sanığın ayrı ayrı 4 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanıkların duruşmalardaki olumsuz bir tavır sergilememesi nedeniyle cezada 6/1 oranında indirim yapılarak sanıkların 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Haklarında yurt dışına çıkış yasağı konulan ve mahkeme ile avukat masraflarını karşılamalarına karar verilen sanıkların, 7 gün içerisinde temyiz yoluna başvurabileceği belirtilerek tutuklanma taleplerinin reddine karar verildi.