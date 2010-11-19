-KOPUK KOLUNU 3 AY AYAĞINDA TAŞIDI ANKARA (A.A) - 19.11.2010 - Çin'de 9 yaşındaki bir çocuğun kazada kopan kolu, 3 ay boyunca ayağına "aşılanarak" kurtarıldı. Daily Mail'in haberine göre, okuluna giderken bir traktörün çarptığı Ming Li adlı kız çocuğunun sol kolu koptu. Ancak kol çok kötü zedelendiği için hemen yerine dikilmesi imkansızdı. Bunun üzerine doktorlar, kopuk kolu, iyileşinceye kadar kızın sağ ayağına iliştirmeye karar verdiler. Henan vilayetine bağlı Zhengzhou'daki hastanenin doktorları, 3 ay sonra kolu bacaktan alarak yerine diktiler. Doktorlar, ameliyattan sonra küçük kızın bileğini ve elini hareket ettirebildiğini ancak elin fonksiyonlarını tam olarak yerine getirebilmesi için gelecek yıl iki ameliyat daha yapılması gerektiğini söylediler.