Köprüye sabah-akşam zam!

Karayollarının Boğaz köprüsü geçişlerindeki trafiği azaltmak için bulduğu yeni formüle göre köprülerden sabah ve akşam geçenler daha fazla para ödeyecek. KGS'de ise yüzde 20'lik indirim kalkacak.



Formül, Fatih Sultan Mehmet ve Boğaziçi köprülerinin yoğun kullanıldığı sabah ve akşam saatlerinde araçlardan alınan geçiş ücretlerinin daha pahalı, izleyen saatlerde daha ucuz olmasını öngörüyor.



Zaman Gazetesi'nde Sevil Kuvel imzası ile yayınlanan habere göre, karayolları bu yöntemle, Boğaz geçişlerinde yaşanan yoğun trafiği rahatlatarak, vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanma sını sağlamayı hedefliyor.



Formül, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın onayına sunuldu. Bakanlık yetkilileri, Karayolları'nın hazırladığı formüle sıcak bakıyor. Bu sayede, trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafikteki araç sayısının düşeceği, buna bağlı olarak da daha az akaryakıt sarfiyatı olacağı belirtiliyor. Halen köprülerden geçişte 3,25 TL ücret alınıyor. Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Kartlı Geçiş Sistemi (KGS) kullanıcıları ise yüzde 20 indirimli ücret ödüyor. Ancak uygulamada zaman kaybına yol açmasından dolayı KGS'ye uygulanan indirim kaldırılacak, OGS kullanıcılarına sağlanan indirim ise devam edecek.



Karayolları'nın yeni hayata geçireceği, köprü geçiş ücretlerine farklı zamanlarda farklı tarife uygulaması, Batılı ülkelerde yürürlükte. ABD'nin New York kentindeki George Washington Köprüsü'nde geçiş ücretleri otomobiller için günün yoğun saatlerinde 8 dolar iken yoğun olmayan saatlerinde 6 dolara düşüyor. Eğer araçta üçten fazla yolcu varsa bu rakamlar üzerinden 2 dolar daha indirim uygulanıyor.

