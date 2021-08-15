Murat Aksu: Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi’nin de alacaklı olduğu bazı dosyaların küçük bir kısmının takibi başkaca onlarca hukuk bürosunun yanı sıra tarafımızca da yapılmakta

Eski İçişleri Bakanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Aksu'nun oğlu Murat Aksu, Köprülerden kaçak geçenlerin, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat bankalarının icra dosyalarının hukuk bürosu ASC'ye verildiği haberlerine ilişkin olarak, "Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi’nin de alacaklı olduğu bazı dosyaların küçük bir kısmının takibi başkaca onlarca hukuk bürosunun yanı sıra tarafımızca da yapılmakta. Abdülkadir Aksu’nun Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başlaması üzerine Vakıfbank vekilliğinden istifa ettik" açıklamasını yaptı.

Murat Aksu yaptığı yazılı açıklamada, "15.08.2021 tarihinde Sözcü Gazetesi Ekonomi bölümünde Başak Kaya tarafından CHP Ankara Milletvekili Murat Emir tarafından verildiği ileri sürülen soru önergesine dayanılarak yayınlanan ve içeriği doğru olmayan haberle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdaki açıklamaların yapılması zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu haberde, ortağı olduğum Aksu Çalışkan Beygo (ASC) Avukatlık Ortaklığı ile ilgili olarak; kamu bankaları Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası’nın icra dosyalarını takip ettiğimiz, Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi tarafından işletilen 3. Köprü ve Kuzey Çevre Otoyolu'ndaki kaçak geçişlerin icra takip işlerinin avukatlık ortaklığımıza verildiği iddia edilmektedir. 4 eşit ortaklı Avukatlık Ortaklığımızda Ziraat Bankası ve Halkbank icra dosyaları takip edilmediği gibi, Abdülkadir Aksu’nun Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başlaması üzerine, uzun yıllar öncesinden beri avukatlığını yaptığımız Vakıfbank vekilliğinden 29.05.2019 tarihinde istifa ettik, takibimizde olan tüm dosyaları Banka’ya iade ettik ve o tarihten bugüne kadar tek bir icra ya da dava dosyası dahi almadık. Vakıfbank vekilliğinden istifamıza ilişkin yazımız ekte sunulmaktadır." ifadesini kullandı.

Aksu açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Öte yandan ASC Avukatlık Ortaklığı olarak borç yapılandırmaları başta olmak üzere Türkiye’nin en önde gelen hukuk bürolarından biriyiz ve bu alanda hemen tüm Bankalarla bazen Bankalar bazen müşteriler tarafında hizmet vermekteyiz. Ancak etik anlayışımız sebebi ile Vakıfbank’ın bankalar konsorsiyumu içinde lider banka olduğu işlerde de ne banka ne de borçlu tarafında avukatlık hizmeti vermedik.

Toplam 180 kişinin çalıştığı Avukatlık Ortaklığımızın yaklaşık 120 kişilik bir icra departmanı vardır ve özel bankalar başta olmak üzere çok sayıda müvekkilimize hizmet vermekteyiz. Bu bağlamda özel hukuk tüzel kişiliği olan Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi’nin de alacaklı olduğu bazı dosyaların küçük bir kısmının takibi başkaca onlarca hukuk bürosunun yanı sıra tarafımızca da yapılmaktadır.

Netice itibariyle, en ufak bir araştırma külfetine dahi katlanmadan yapılan söz konusu haberin tümü ile gerçek dışı, yanıltıcı ve büromuza zarar vermeye yönelik olduğunu beyanla bu asılsız iddialarda bulunan Murat Emir ve bu iddialarla ilgili haberi yayınlayan Başak Kaya ve Sözcü Gazetesinin sorumlu gazetecilik ve etik yayıncılık ilkeleri gereği ASC Hukuk Bürosundan özür dilemesini ve haberi derhal düzeltmelerini bekliyoruz."

Aksu'nun açıklama yaptığı söz konusu haber ise şöyleydi:

"Köprülerden kaçak geçenlerin bazı icra takibi, Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi ve eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun oğlu Murat Aksu’ya verildi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Her taşın altından AKP'lilerin yakınları çıkıyor” dedi. Emir, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre, Emir, “Eski Bakan Abdülkadir Aksu, 26 Mart 2019 tarihinde Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi ve 26 Mart 2021 tarihinde de bu görevden alındı. Ancak bağımsız üye olarak Vakıfbank Yönetim Kurulundaki görevine devam ediyor. Aksu'nun oğlu Murat Aksu'nun kurucu ortağı olduğu ASC Hukuk Bürosu ise Vakıfbank'ın icra dosyası takibi işlerini yürütüyor. Aynı zamanda Halk ve Ziraat bankalarının da icra dosyalarının takibini yapıyor.” ifadesini kullandı. Daha önce de Ankara-Niğde otoyolu, Başkent Doğalgaz, TURKCELL İletişim, Boğaziçi Elektrik ve TTNET şirketlerinin icra dosyalarının, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın avukat oğlu Ahmet Nuri Elvan'a verildiği ortaya çıkmıştı."