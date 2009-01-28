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Yaşam

Köprüden atladı, yürüyerek ambulansa gitti!

64 metre yüksekliğindeki köprüden atladı, sadece kolu kırıldı. Ambulansa bile yürüyerek binen kişi çevredekileri şaşırttı.

28 Ocak 2009 02:00

64 metre yüksekliğindeki Boğaziçi Köprüsü'nden atladı, mücize eseri sadece kolu kırıldı. Ambulansa bile yürüyerek binen kişi çevredekileri şaşırttı.

Boğaziçi Köprüsü'ndeki olay saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Motosikleti ile avrupa yönüne ilerlerken köprü üzerinde duran 32 yaşındaki Abdurrahman Taşkın, korkuluklara doğru yöneldi. Taşkın, polisler gelmeden kendisini aşağıya bıraktı.

Montu paraşüt görevi gördü

64 metreden denize çakılan Taşkın'ın yardımına Ortaköy açıklarında bulunan bir tekne yetişti. Kıyıya çıkarılan Taşkın, hastaneye kaldırılırken sadece sağ kolunun kırıldığı tespit edildi. Mucize kurtuluşun, Taşkın'ın montunun paraşüt görevi yapması sonucu gerçekleştiği öğrenildi. Olaya çok şaşırdıklarını belirten görgün tanıkları, "Denizden çıkardık, yürüyerek ambulansa bindi" dediler. Neden intihar girişiminde bulunduğu belirlenemeyen Taşkın'ın Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

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