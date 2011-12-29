Köprüden atladı, saraya düştü!

T24

Olay sabah saat 09.00 sıralarında Boğaziçi köprüsü Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş istikametinde meydana geldi.34 AB 3645 plakalı aracıyla Boğaziçi Köprüsü'ne gelen 54 yaşındaki Enis Toksöz, köprü girişinde aracından inerek korkuluklara doğru koşmaya başladı.Diğer sürücülerin şaşkın bakışları altında Toksöz, kendini köprüden aşağı bıraktı.Köprü ayaklarının yakın bir yerden aşağıya atlayan Enis Toksöz denize değil Beylerbeyi Sarayı'nın bahçesine düştü.Çevredekilerin haber vermesi üzerine Beylerbeyi Sarayı'na gelen sağlık ekipleri, Toksöz'ün öldüğünü belirledi.Polis ekipleri köprü üzerindeki aracı alarak Köprü Koruma Şube Müdürlüğüne ait otoparka çekerek inceleme yaptı. Araçta inceleme yapan polis, "SSK emeklisiyim. Adım Enis Toksöz. Cenaze işlemleri için kardeşim Füsun'u arayın" yazılı bir not buldu.Olayın ardından Toksöz'ün yakınları bilgi almak için Beylerbeyi Sarayı'na geldi.Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü ileri sürülen Enis Toksöz'ün cesedi, yapılan incelemelerin ardından Haydarpaşa Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.