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Yaşam

Köprüde sadece tek bir işçi, tek bir iş makinesi çalıştı!

İstanbul'da dün gece başlayan köprü bakım çalışmaları kentte trafiği felç etti

19 Haziran 2012 13:52

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte dün gece 2 şeritte başlanmıştı. Gece saatlerinde de bir işçi, iş makinası ile gece boyunca asfalt kırma işlemi gerçekleştirdi.

FSM'de karşı yönden ek şerit uygulamasına başlanarak, bir şerit Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası geçişi için ayrıldı.


Haliç'teki çalışma


Haliç Köprüsü'nde ise dün sabah 05.00'da başlayan çalışmalara gece saatlerinde ara verildi.

Karayolları görevlilerinden alınan bilgiye göre Haliç Köprüsü'nde başlayan asfaltlama çalışmasına eski asfaltı kazıma işlemiyle başlandı. Kazınan asfaltın yerine önce kum atılacak ardından da yeni asfalt dökülecek. Ancak kum dökme işlemi, nemli havada asfaltın tutamayacağı gerekçesiyle yapılamıyor.

Köprü çelik olduğu için yapılan çalışmanın nem görmemesi ve sıcak havada yapılması gerekiyor. Ayrıca köprüdeki bakım onarım çalışmaları, uygulanacak asfaltın özellikleri sebebiyle, gündüz saatlerinde yapılmasını zorunlu kılıyor. Ekipler bu nedenle Haliç Köprüsü'ndeki çalışmalara ara verdi.

Ayrıca yapılan çalışmaların zarar görmemesi için çalışma olmamasına rağmen köprünün bir kısmı trafiğe kapalı tutuluyor.

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