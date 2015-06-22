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Yaşam

Boğaziçi Köprüsü'nde metrobüs kazası: 1 yaralı

Metrobüs, kontrolü kaybederek köprü çıkışında bulunan işçilerin kullandığı konteynere çarptı

22 Haziran 2015 14:34

Boğaziçi Köprüsü'nde Avcılar'dan Söğütlüçeşme istikametine ilerleyen metrobüs kontrolden çıktı. Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre,  köprü gişelerini geçtikten hemen sonra kontrolden çıkan metrobüs, işçilerin kullandığı konteynere çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.

Anadolu yakasına geçen metrobüs sürücüsü, kontrolü kaybederek köprü çıkışında bulunan işçilerin kullandığı konteynere çarptı. Kaza nedeniyle yolcular panik yaşadı.Görgü tanıkları, kazayı, “Bir ses duyduk. Metrobüs kontrolden çıkıp konteynere çarpmış. Yolcular arasında büyük panik oldu. Bir kişi yaralanmış” diye anlattı. 

Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, kaza yerine gelen ekipler, kaza yapan metrobüsü yoldan kaldırmaya başladı. Metrobüs seferlerinde de kısa süreli aksama yaşandı.

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