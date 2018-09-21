Köprüde Buluşmalar Fragman Atölyesi başvuruları başladı

İstanbul Film Festivali - Köprüde Buluşmalar tarafından tasarlanan ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (ISTKA) desteği ile Türkiye’de ilk kez 2017 yılında düzenlenen Fragman Atölyesi 2-19 Kasım tarihlerinde üçüncü kez Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliği ile düzenleniyor.

Filmlerin tanıtımı ve pazarlanması için en önemli malzemelerden biri olan fragmanın yapım aşamasının önemini vurgulamayı ve aynı zamanda Türkiye’de yüksek kalitede fragman üretiminin artması ve kurgucuların fragman yapımında uzmanlaşmasının desteklenmesi amacıyla düzenlenen Fragman Atölyesi için başvurular başladı.

2 - 19 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek Üçüncü Fragman Atölyesi’ne kurgucular ve tamamlanmakta olan kurmaca ve belgesel filmleri ile yapımcılar başvurabilecek. Panel, kapalı grup çalışması ve stüdyoda kurgu şeklinde gerçekleşecek atölyeye seçilenler kurgucu, pazarlama uzmanı eğitmenler ve sektörde deneyimli profesyoneller ile çalışacaklar.

Kurguculara fragman kurgusunun incelikleri hakkında bilgi ve deneyim kazanma, yapımcılara ise filmlerinin pazarlama stratejisini geliştirme imkanı verecek atölyeye katılım ücreti kurgucular için 1000 TL olacak ve bir kurgucuya burs olanağı sağlanacak.

2017 Fragman Atölyesi’nden güzel haberler

2017 Köprüde Buluşmalar Fragman Atölyesi’ne katılan ve kurgucu Adil Yanık ile çalışan Anons (yön. Mahmut Fazıl Coşkun, yap. Halil Kardaş – Filmotto) dünya prömiyerini yaptığı 74. Venedik Film Festivali Orizzonti Bölümü’nden Jüri Özel Ödülü ve En İyi Akdeniz Filmi döndü.

Filmin atölyede yapılan fragmanını şuradan izleyebilirsiniz.

2017 Fragman Atölyesi’ne katılan kurgucular, yapımcılar ve filmler, atölye ile ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru için atölyenin resmi internet sitesine bakabilirsiniz.

Köprüde Buluşmalar ile ilgili ayrıntılı bilgilere şuradan ulaşabilirsiniz.