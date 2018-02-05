Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi projeleri belirlendi

Türkiye ile komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri, uluslararası sinema profesyonelleriyle bir araya getiren Köprüde Buluşmalar, bu yıl 8-13 Nisan tarihleri arasında düzenleniyor. Türkiye'den 98 başvuru yapılan Film Geliştirme Atölyesi'ne katılacak 11 kurmaca ile 1 belgesel film projesi danışma ve okuma kurulu tarafından değerlendirilecek belirlendi.

Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi, Work in Progress ve Komşular atölyelerinde Türkiye’den ve komşu ülkelerden uzun metraj kurmaca ve belgesel projeleri ile post-prodüksiyon aşamasındaki filmlerin ilk sunumları uluslararası sinemacılara yapılıyor.

Bu yıl Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi’ne Türkiye’den 98 başvuru yapıldı. Başvurular danışma ve okuma kurulu tarafından değerlendirildi ve atölyeye katılacak 11 kurmaca ile 1 belgesel film projesi belirlendi.

Aralarında 36. İstanbul Film Festivali Altın Lale En İyi Film Ödülü’nü alan Sarı Sıcak filminin yönetmeni Fikret Reyhan, ilk uzun metraj filmi Tuzdan Kaide ile bu yıl Berlin Film Festivali Forum bölümüne seçilen Burak Çevik, ilk uzun metraj belgesel filmi Meteorlar’ın prömiyerini Locarno Film Festivali’nde yapan Gürcan Keltek, ilk uzun metraj filmi Ana Yurdu ile 72. Venedik Film Festivali’nde yarışan Senem Tüzen ve uzun yıllardır senarist, yazar ve oyuncu olarak tanıdığımız Ercan Kesal’ın da bulunduğu yönetmenler, projelerinin ilk sunumlarını 12-13 Nisan tarihlerinde Film Geliştirme Atölyesi’nde yapacaklar.

Film Geliştirme Atölyesi'ne seçilen projeler

· Beni Sevenler Listesi (Yönetmen: Emre Erdoğdu; Yapımcı: Emine İzmir, Nazlı Bulum; Ortak yapım: Hazar Ergüçlü- Rementad)

· Bir Gün ya da Günün Bir Parçası (Yönetmen: Burak Çevik; Yapımcı: Arda Çiltepe- Fol Film)

· Bir Yolculuk (Yönetmen: Fikret Reyhan; Yapımcı: Nizamettin Reyhan)

· Doğrudan Satış (Yönetmen: Abdurrahman Öner; Yapımcı: Arzu Şenses Öner- Buhar Film Production)

· Glasgow (Yönetmen: Sinan Kesova; Yapımcı: Yoel Meranda- Kamara Film)

· Kardeşimin Ordusu (Yönetmen: Senem Tüzen; Yapımcı: Adam Isenberg- Zela Film)

· Kendinden Çok Uzakta (Yönetmen: Yunus Ozan Korkut; Yapımcı: Okan Üzey, Suzan Güverte- Kalavara Film)

· Kumbara (Yönetmen: Ferit Karol; Yapımcı: Nefes Polat)

· Nasipse Adayız (Yönetmen: Ercan Kesal; Yapımcı: Kerem Çatay- Ay Yapım, Ercan Kesal- Poyraz Film)

· Normal (Yönetmen: Ali Kemal Çınar; Yapımcı: Sinan Yusufoğlu)

· Paşa Gönlüm İstedi Kayboldum (Yönetmen: Berrak Çolak; Yapımcı: Engin Palabıyık- Harikulade Film)

· Yeni Şafak Solarken (Yönetmen: Gürcan Keltek; Yapımcı: Marc Van Goethem- 29P FILMS)- belgesel

Atölye kapsamında filmlerin ekipleri, Mart ayında uluslararası deneyime sahip eğitmen ve sinemacılar ile senaryo, prodüksiyon, sunum teknikleri, pazarlama ve dağıtım çalışması yapacaklar.

Film Geliştirme Atölyesi ödüllerinin sahipleri uluslararası jüri ile yapılacak toplantıların ardından belirlenecek.

Film Geliştirme Atölyesi Ödülleri

· 30.000 TL Köprüde Buluşmalar Ödülü,

· 8000 Avro CNC Ödülü

· Melodika Ses Ödülü

· Akdeniz Film Enstitüsü (MFI) Senaryo Atölyesi Ödülü

· GeniusPark Görsel Efekt Ödülü

· Transilvania Pitch Stop Ödülü

Work in Progress Başvuruları Devam Ediyor

Post-prodüksiyon aşamasındaki uzun metraj kurmaca filmlerin ve belgesellerin uluslararası sunumlarının yapılacağı, Work in Progress başvuruları 21 Şubat Çarşamba gününe kadar devam ediyor.

Atölyeye seçilen filmlerin yönetmen ve yapımcıları yalnızca profesyonellere (dağıtımcılar, festival veya fon yöneticileri, medya temsilcileri) açık sunum yapacaklar. Atölye sonunda seçilecek filmlere Color Up Post-prodüksiyon Ödülü, Başka Sinema Ödülü, Daire Creative Görsel Tasarım Ödülü ve Paz Dijital Tasarım Ödülü verilecek.

Komşular platformunda yeni bir ödül

Yeni uluslararası işbirliklerine önayak olmak ve komşu ülkelerden sinemacılarla ilişkilere ivme kazandırmak amacı ile 2015 yılında başlatılan KOMŞULAR platformu, ortak hikâyeler geliştirirken bireyler ve kurumların birlikte çalışmaları için ortak zemin hazırlamayı hedefliyor. Türkiye’nin komşu ülkelerinden film projelerinin sunumlarının yapıldığı Komşular platformunda bu yıl ilk kez filmin tüm ses post-prodüksiyonunu kapsayan Postbıyık Ses Post-prodüksiyon Ödülü verilecek.