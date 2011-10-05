-Köprüde Avrasya Maratonu önlemi İSTANBUL (A.A) - 05.10.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Avrasya Maratonu Halk yürüyüşünde köprüyü dengeli hale getirmek için yürüyüşü kademeli vereceklerini belirtti. Topbaş, belediyenin Florya Sosyal Tesisleri'nde amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımı nedeniyle düzenlenen törende, her alanda yatırım yaptıklarını, İstanbul'un bu yatırımlarla her alanda hamle yaptığını ve bunun dünya tarafından takdirle karşılandığını söyledi. Kadir Topbaş, bu yıl 700 amatör spor kulübümüze 13 branşta 130 bin adet malzeme desteği vereceklerini, bunun maliyetinin 1,5 milyon lira civarında olduğunu ifade etti. Topbaş, son 6 yılda İstanbul'un 47 uluslararası ölçekte Avrupa ve dünya şampiyonasında ev sahipliği yaptığını belirterek, ''2012 Avrupa spor başkentiyiz. 2020 olimpiyatlarına İstanbul'u hazırlıyoruz. Bugünkü tesislerimiz itibariyle zaten olimpiyatları yapabilecek kapasitemiz var. Bir iki ilaveyle İstanbul 2020 olimpiyatlarına çok başarılı bir şekilde ev sahipliği yapmak ve sporcularımızı başarılı bir şekilde hazırlamak suretiyle altın madalyaları alarak bayrağımızı göndere çektirmek istiyoruz'' dedi. Bu yıl Avrasya Maratonu'nun 16 Ekim'de yapılacağını belirten Topbaş ''İstanbul, dünyanın hiçbir kentine nasip olmayan bu maratonla dünyaya kendini duyuyor. Halk yürüyüşünde köprüyü dengeli hale getirmek için yürüyüşü kademeli vermek zorundayız. Bu anlamda vatandaşlarımızın hassasiyet göstereceğine inanıyorum'' diye konuştu.