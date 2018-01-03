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Köprü yapılmasını istiyorlar

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesindeki Emirdoğan Çayı çevresinde yaşayanlar, yağmur sonrası suyun debisinin artmasıyla karşıya geçmekte güçlük çektiklerini söyledi

03 Ocak 2018 17:09

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesindeki Emirdoğan Çayı çevresinde yaşayanlar, yağmur sonrası suyun debisinin artmasıyla karşıya geçmekte güçlük çektiklerini söyledi. İlçe sakinleri, Devlet Su İşleri\'nden (DSİ) çayın üzerine köprü yapmasını istedi.
Umurlu Mahallesi\'nde, Emirdoğan Çayı çevresinde dağınık halde bulunan yaklaşık 30\'a yakın evde yaşayan vatandaşlar, her yağmurda çaydan geçme kâbusu yaşadıklarını ifade etti. Mahalle sakinlerinden Hüseyin Bayraktar (26), \"Emirdoğan Çayı\'nın karşısında oturuyoruz. Yağmurlu günlerde Umurlu\'ya gitmek için araçlarımızla çaydan geçemiyoruz. Araçlar burada sulara gömülüyor. Defalarca derede kalan araçları başka bir araçla çekerek çıkardık. Buradan geçemeyen araçlar, Taş Köprü, eski Yunan köprüsünden dolaşmak zorunda kalıyor. Bu da yaklaşık 1.5 kilometre dolaşmak anlamına geliyor. Ben de 2 Ocak günü DSİ 211 Şube Müdürlüğü\'ne dilekçe vererek köprü yapılması talebinde bulundum. Daha önce de birkaç defa başvuruda bulunduk ama ilgilenen olmadı\" dedi.
Mahalle sakinlerinden Mürüvvet Batur (50) ise \"Çocuklarımız okula gidemiyor. Hastamız olduğunda ambulans bile buradan geçemiyor. 1.5 kilometre dolaşarak eve geliyor. Biz burada 40 yıldır ikamet ediyoruz. Buraya köprü yapılmasını istiyoruz\" diye konuştu. Eşi Ahmet Batur (53) da \"Karşıya geçmek için kendi imkânlarımızla 8 yıl önce demir bir köprü yaptık. Buradan ancak yaya geçebiliyoruz. Çayın üstüne bir köprü istiyoruz\" ifadelerini kullandı.
DSİ 211 Şube Müdürlüğü yetkilileri ise vatandaşlar tarafından dilekçenin dün verildiğini öğrendiklerini, Emirdoğan Çayı üzerinde inceleme yapacaklarını, köprü yapılması gerekiyorsa yapılabileceğini söyledi.

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