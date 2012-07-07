Köprü ve otoyollarda neden gece çalışma yapılmıyor?

Karayolları, 2. köprüdeki çalışmanın neden 3 ay süreceğini açıklayarak neden gece çalışamadıkları sorusuna "Çünkü bu bir asfalt çalışması değil" diye cevap verdi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 3 ay devam edecek olan bakım, İstanbullular için çileye dönmüş durumda. Köprüden geçen araç sayısı çalışmalarla birlikte düştü. Ancak geçiş süresi tersine arttı. İstanbulluların en çok şikâyette bulunduğu konu çalışmaların neden 3 ay sürdüğü...

Radikal gazetesinden Serkan Ocak, çalışmalarda aşama aşama neler yapıldığını, neden gece çalışılamadığı gibi soruları Karayolları İşletmeler Başmühendisi Beyhan Yaraman’a sordu.



Yapılan çalışmanın amacı nedir?

Köprü aslında çelik bir yapıdan oluşuyor. Onun üzerinde izolasyon malzemesi ve asfalt var. Asıl amaç çelik yapının korozyondan (paslanma) ve sudan korunması. Çelik yapının üzerindeki izolasyon malzemesi ve asfalt sökülüp, gerekli onarımlar yapılıp, yeniden izolasyon malzemesi ve asfaltla kaplanacak. Yapılan asfalt yenileme çalışması değil.



Neden 3 ay sürüyor?

Öncelikle trafiği fazla etkilememek için 4 fazda çalışmalar yürütülecek. Her yönde kademeli olarak kapatılacak. Önce köprünün üzerindeki asfalt sökülüyor. Daha önce yapılan izolasyon sökülüyor. Sonra bakımın ardından kaba kumlama, ince kumlama yapılıyor. Kumlama belli bir metreye gelince çinko kaplama yapılıyor. Çinko kaplama çok kısa sürede yapılmak zorunda. İzolasyon tamamlandığında asfaltla yapışmasını sağlayan yapıştırıcı tabaka atılıyor. Üzerine de mastik asfalt yapılıyor. Bu asfalt karayollarında kullanılanlardan farklı. Esnekliği fazla, çeliğe uygun bir malzeme. Geçirimliliği az.



Daha fazla insanla daha kısa sürede tamamlanamaz mı?

Zaten 2 şeritte çalışıyoruz. Dar bir alan. Maksimum insan kullanıyoruz. Bundan fazlası olmaz. Sabaha kadar çalışmalar sürüyor. Ancak bazı çalışmalar gece yapılamıyor. Çok ince işçilik gerekiyor. Hassas bir imalat.



Neden gece çalışması yapılmıyor?

Gece sökme ve kaba kumlama gibi çalışmalar yapılıyor. Ancak izolasyonu sağlayan çinko gibi malzemeler gece yapılamıyor. Gece nemden dolayı çiğ oluyor. Çinko nemli ortamda yapılamaz. İzolasyon 3 aşamadan oluşuyor. Gece nemden dolayı izolasyon yapılması mümkün değil.



Çalışmalar ne zaman bitecek?

Okullar açılıncaya kadar bitirmeyi planlıyoruz.



Başka ne gibi çalışmalar oluyor?

Bir yandan belli testler yapılıyor.



Size şikâyetler geliyor mu?

Çok fazla. Özellikle süre konusunda. Herkesi cevaplamaya çalışıyoruz.



‘Çeliği korumalıyız’



En son ne zaman 2. köprünün çelik yapısı ile çalışma yapıldı?

2002 yılında.



Çelik yapı paslanırsa ne olur?

Zaten 2 asma köprümüz var. Çeliklerin iyi korunması gerekiyor. Korozyon kabuk olur ve kalkar. Büyük miktarda kesit kaybı olur. Kesit kayıpları kaynakla tamir ediliyor. Korozyon bir yerde olduğunda mutlaka ilerler. Önlem alınması gerekiyor.



Çelik yapıyı açtığınızda korozyon olduğunu gördünüz mü?

Evet, bazı yerlerde vardı. Kaynak yapıldı.



Haliç Köprüsü’nde nasıl bir çalışma yapılıyor?

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki ile aynı çalışma.



Çalışmaların maliyeti ne kadar?

Toplam 10 milyon TL.



Trafikte 20-25 bin araç eksildi



Karayolları’nda görevli bir trafik güvenliği uzmanı çalışmalar hakkında şunları söylüyor: “2. köprüden çalışma öncesinde 120 bin araç geçiyordu. Haziran 15’te tek yönde 140 bin araç geçişi oldu. Çalışmanını başladığı günün ertesinde bu sayı 70 bine düştü. Her gün trafik sayımları yapılıyor. Ancak rahatlama olduğunu görenler yeniden 2. köprüye geldi. Sayı 88 binlere çıktı. 2. köprüdeki araçların yüzde 14’ünün 1. köprüye gittiğini anladık. Ancak yine de 20-25bin araç köprüleri hiç kullanmadı.”



Galata çözümü



Öte yandan Fatih Sultan Mehmet ve Haliç köprülerindeki bakım çalışması nedeniyle yoğunlaşan trafiğin rahatlatılması amacıyla Balat-Hasköy arasına taşınan eski Galata Köprüsü, bu pazar trafiğe açılacak. Şehir Hatları da, pazartesi gününden itibaren Kabataş’tan Küçüksu ve Beykoz seferleri başlatacak.