Köprü ve otoyollar saniyede 40 lira kazandırdı

Köprü ve otoyollardan 2016'nın ilk altı ayında elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artarak 619 milyon liraya yaklaştı. Köprü ve otoyollar, saniyede yaklaşık 40 lira gelir getirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) verilerine göre, 2006-2015 yıllarında köprü ve otoyollardan geçen araç sayısı 3,5 milyar, elde edilen gelir ise 6,7 milyar liraya yaklaştı. Geçen yıl köprü ve otoyollardan 412 milyon 473 bini aşkın araç geçişinden, 880 milyon 227 bin 681 lira gelir elde edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, günde ortalama 400 bin araç geçişinin yapıldığı Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden 2016'nın altı ayında 160 milyon 248 bin 198 lira, otoyollardan ise 458 milyon 514 bin 783 lira kazanç sağlandı.