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Ekonomi

Köprü ve otoyollar ocakta 35 milyon getirdi

Boğaziçi köprüleri ile işletmedeki paralı otoyolların 2009 yılı Ocak ayı geliri, 35 milyon 432 bin 283 lira olarak gerçekleşti.

15 Şubat 2009 02:00

Boğaziçi köprüleri ile işletmedeki paralı otoyolların 2009 yılı Ocak ayı geliri, 35 milyon 432 bin 283 Lira olarak gerçekleşti.

Karayolları Genel Müdürlüğünün son verilerine göre, Ocak ayında İstanbul Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden 12 milyon 152 bin 526 TL gelir elde edilirken bu sürede köprülerden çift yönlü olarak 11 milyon 640 bin 570 araç geçiş yaptı.

Aynı dönemde, işletmedeki paralı otoyollardan ise 23 milyon 279 bin 757 Lira gelir elde edildi. Bu sürede paralı otoyollardan 12 milyon 22 bin 189 aracın geçiş yaptığı bildirildi. Böylece yeni yılın ilk ayında köprü ve paralı otoyollardan toplam geçiş yapan araç sayısı 23 milyon 662 bin 759 olarak gerçekleşti.

Boğaz köprüleri ile otoyollardan 2008 yılında toplam 495 milyon TL gelir elde edilmişti.
Bu yıl ise köprü ve otoyolların toplam gelirinin 600 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor.

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