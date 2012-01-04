-Köprü ve Otoyol ihalesinde süre uzadı ANKARA (A.A) - 04.01.2012 - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Çevre Otoyolu ile Edirne–İstanbul–Ankara Otoyolunun da aralarında bulunduğu köprü ve otoyolların özelleştirilmesi için açılan ihaleye son teklif verme süresi uzatıldı. Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olup, yapım, bakım, onarım ve işletimini üstlendiği; bağlantı yolları ile birlikte, ''Edirne–İstanbul–Ankara Otoyolu'', ''Pozantı–Tarsus–Mersin Otoyolu'', ''Tarsus–Adana–Gaziantep Otoyolu'', ''Toprakkale–İskenderun Otoyolu'', ''Gaziantep–Şanlıurfa Otoyolu'', ''İzmir–Çeşme Otoyolu'', ''İzmir–Aydın Otoyolu'', ''İzmir ve Ankara Çevre Otoyolu'', ''Boğaziçi Köprüsü'', ''Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Çevre Otoyolu'' ve bunlar üzerindeki hizmet tesisleri, bakım ve işletme tesisleri, ücret toplama merkezleri ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıkların, tek paket halinde birlikte, fiili teslim tarihinden itibaren 25 yıl süre ile ''İşletme Haklarının Verilmesi'' yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin açılan ihalede son teklif verme tarihi olan 16 Şubat 2012 Perşembe günü 17 Mayıs 2012 Perşembe günü saat 16.00'ya kadar uzatıldı. 25 Ağustos 2011 tarihinden itibaren yayınlanan ilanlarla açılan ihalede, ön yeterlik son başvuru tarihi olan 19 Ocak 2012 Perşembe gününün, 5 Nisan 2012 Perşembe günü saat 16.00'ya kadar uzatıldığı belirtilen ilanda, ihaleye ilişkin diğer hususların ''İhale Şartnamesi''nde yer aldığı kaydedildi.