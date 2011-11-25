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Ekonomi

Köprü ve otoyol gelirleri 617,9 milyon liraya ulaştı ANKARA (A.A)

25 Kasım 2011 19:37

-Köprü ve otoyol gelirleri 617,9 milyon liraya ulaştı ANKARA (A.A) - 25.11.2011 -  Köprü ve otoyollardan bu yılın 10 ayında elde edilen gelir 617 milyon 974 bin 211 liraya ulaştı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Ekim ayında köprü ve otoyollardan 30 milyon 685 bin 434 araç geçiş yaptı. Bu araçların geçişinden 64 milyon 958 bin 807 lira gelir elde edildi.  Ekim ayında Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden 13 milyon 365 bin 262 araç geçiş yaparken, bu araçlardan 19 milyon 255 bin 446 lira gelir elde edildi. Ekim ayında otoyollardan geçen 17 milyon 320 bin 172 araç ise 45 milyon 703 bin 361 lira gelir bıraktı.  Böylece 2011 yılının 10 ayında köprü ve otoyollardan 617 milyon 974 bin 211 lira gelir elde edilirken, 294 milyon 802 bin 54 araç geçiş yaptı.

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