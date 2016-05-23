Köprü ve otoyol geliri dört ayda 400 milyon liraya dayandı

Türkiye'de köprü ve otoyollardan elde edilen gelir, bu yılın ilk dört ayında, 396 milyon 665 bin 790 lira oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, nisan ayında köprü ve otoyollardan 35 milyon 849 bin 459 araç geçişi oldu. Söz konusu geçişlerden elde edilen gelir 108 milyon 66 bin 50 lirayı buldu. Araçların 23 milyon 747 bin 635'i otoyolları kullandı ve bu araçlardan 79 milyon 964 bin 221 lira gelir sağlandı.

haberler.com'un haberine göre, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden söz konusu ayda geçen 12 milyon 101 bin 824 araçtan da 28 milyon 101 bin 829 lira ücret alındı.

Bu yılın ilk dört ayında ise köprü ve otoyollardan geçen 132 milyon 479 bin 155 araçtan 396 milyon 665 bin 790 lira gelir elde edildi.



Bu gelirin, 293 milyon 223 bin 615 lirası otoyollardan, 103 milyon 442 bin 175 lirası ise köprülerden geçen araçlardan geldi. Bu dönemde otoyolları 86 milyon 742 bin 47, köprüleri de 45 milyon 737 bin 108 araç kullandı.