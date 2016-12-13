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"Köprü ücretlerine indirim gelebilir"

Habertürk yazarı: Fiyatlar % 50 aşağı çekilerek, 80 bin araçtan toplanma yoluna gidilip ciro garantisine çevrilebilir

13 Aralık 2016 14:21

Habertürk yazarı Güntay Şimşek, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın Avrasya Tüneli için 21 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere resmi olmayan bir ücret belirleyeceklerini açıklamasıyla ilgili olarak "Bakan Arslan, bu zaman diliminde Avrasya Tüneli’nin özellikle ücretsiz olmayacağına dikkat çekiyor. Ancak yaptığım araştırmalara göre bu zaman zarfında, devletin üstlenici firmaya verdiği geçiş ücreti garantileri çerçevesinde, yeni bir fiyatlandırma modeli üzerinde kafa yorulacak" iddiasını ileri sürdü.

Güntay Şimşek'in "Ekonomideki küçülme krizden fırsat çıkarma..." başlığıyla yayımlanan (13 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Malum olduğu üzere İzmit Körfezi’nin yeni gerdanı Osmangazi Köprüsü ve paralı geçilen bağlantı yolları, büyük tonajlı araçların mecburi güzergâhı olan İstanbul Boğazı’nın üçüncü köprüsü Yavuz Sultan Selim ve gelecek hafta hizmete girecek Avrasya Tüneli’nin geçiş ücretleri, ihale kriterleri gereğince dolarla belirlenmişti. TL’nin tahminlerin ötesinde dolar karşısında uğradığı değer kaybı sonrasında bu geçiş ücretleri, Türk halkının bu ulaşım imkânlarını kullanmalarını zorlaştırdı. Tercih oranları fiyatlar yüzünden düştü.

İşte tüm projeler için yeni bir şeyler olabilir. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Avrasya Tüneli için 21 Aralık’tan geçerli olmak üzere resmi olmayan bir ücret belirleyeceklerini açıkladı. 31 Aralık’a kadar bu ücretle geçilecekmiş, 11 günde toplanan para da sosyal sorumluluk projelerine aktarılacakmış. Bakan Arslan, bu zaman diliminde Avrasya Tüneli’nin özellikle ücretsiz olmayacağına dikkat çekiyor. Ancak yaptığım araştırmalara göre bu zaman zarfında, devletin üstlenici firmaya verdiği geçiş ücreti garantileri çerçevesinde, yeni bir fiyatlandırma modeli üzerinde kafa yorulacak.

Eğer uygun bir model bulunursa, yukarıda saydığım projelerin de daha fazla kullanılarak ülke ekonomisine katkı sunması sağlanacak.

Uzun lafın kısası, ihale kriterleri çerçevesinde, belli fiyatlardan araç geçiş garantisi, geçiş ücretleri aşağı çekilerek ciro garantisine çevrilebilir. Günde 40 bin araçtan toplanacak para, fiyatlar % 50 aşağı çekilerek, 80 bin araçtan toplanma yoluna gidilip ciro garantisine çevrilebilir.

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