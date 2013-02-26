Köprü ve otoyol ihalesinin iptali Murat Ülker'i rahatlatmış!

Koç ve Ülker ortaklığına verilen köprü ve otoyol ihalesi için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "fıyatın düşük olduğu" gerekçesiyle verdiği iptal kararının iş adamı Murat Ülker'i sevindirdiği iddia edildi. Milliyet gazetesi yazarı Şükrü Andaç, Ülker'in yakın çevresine "Şükür çok borçlu bir adam olacakken şimdi rahatladım!" dediğini öne sürdü.

Şükrü Andaç'ın "Dev ihalenin iptaline Murat Ülker ne dedi?" başlığıyla Milliyet'te yayımlanan (26 Şubat 2013) yazının ilgili bölümü şöyle:

Türkiye tarihinin en büyük özelleştirme operasyonlarından biri “değerini bulmadığı” gerekçesiyle Başbakan Tayyip Erdoğan’a takıldı. Sürpriz ikili olarak adlandırılan “Koç-Ülker” ortaklığının yanlarına Ülker’e yakın duran Malezyalı UEM grubunu da alarak verdiği 5.7 milyar dolarlık teklifin hükümetin öngördüğü hedefin çok çok altında kaldığı ortaya çıktı.

Özelleştirme İdaresi Yüksek Kurulu, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla tamamen yasalara uygun olarak satışı (uzun süreli kiralama) iptal etti.

Başbakan ihalede çıkan rakamın iki katına (10-12 milyar dolar) işaret ediyor. Kimi çevreler de parça parça satışla 20 milyar dolarlık gelir rakamına ulaşılacağını öne sürüyor. Rakamlar havada uçuşuyor.

Alamayan memnun!

Bu ortamda satan taraf iradesini oldukça net şekilde ortaya koydu: İptal! Köprü ve otoyolları halka arz edeceğiz.

Alan tarafta yer alanların görüşü ise gerçekten de büyük merak konusu. Alıcı tarafta dağılım şöyle: Yüzde 40’ar pay, Koç grubu ile Malezyalı UEM’e ait. Yüzde 20 hisse de Murat Ülker’in yatırım şirketi Gözde Girişim’in payına düşüyor.

İhalenin en önemli aktörlerinden biri olan Ülker’in patronu Murat Ülker’in iptal sonrası yakın çevresiyle paylaştığı görüş oldukça net: Şükür çok borçlu bir adam olacakken şimdi rahatladım!

Malezyalı grubun Ülker’le birlikteliği düşünüldüğünde konuya bakışının paralellik göstereceği düşünülebilir.