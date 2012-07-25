T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Köprü geçişleri ücretsiz, otobüsler hâlâ çift bilet!

Köprü geçişleri ücretsiz hale gelirken otobüse binen yolcular çift bilet ücreti ödemeye devam ediyor

25 Temmuz 2012 13:55

Köprü geçişleri trafik yoğunluğunu hafifletmek amacıyla 17 temmuzda ücretsiz hale getirildi. Bu tarihten sonra köprüden geçen hiçbir araç ücret ödemedi. Ancak Asya ve Avrupa yakaları arasında çalışan ve köprü geçişi yüzünden çift bilet alan halk otobüsleri ve belediye otobüsleri tarifelerinde indirime gitmedi. Otobüse binen yolcular çift bilet bedeli ödemeye devam ediyor.

Konuyla ilgili görüştüğümüz İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri ücretlendirmeyi yapabilmeleri için İETT’nin kendilerine yazılı bir bildirimde bulunmaları gerektiğini ve bunu İBB meclisinde görüşerek bir karara bağlayabileceklerini söyledi.

İETT yetkilileri ise ücret tarifesinin belediye tarafından meclis kararıyla belirtildiğini ve kendilerine indirime geçme konusunda bir bildirimin yapılmadığını belirterek, “Vatandaşlardan talep gelmesi halinde İBB’ye yazılı bildirimde bulunmak için harekete geçebiliriz” dedi.

Vatandaşlar ise olaydan habersiz. Konuya ilişkin bilgilerinin olup olmadığını sorduğumuzda böyle bir haklarının olduğundan bile bihaber olduklarını söyleyen vatandaşlar “Madem indirime gidilebiliyor, yetkililer gerekeni yapsın, bizi neden sömürüyorlar” dedi. (Taraf)

ETİKETLER

otobüsiettköprü geçişiücretsizçift bilet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24