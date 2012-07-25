Köprü geçişleri ücretsiz, otobüsler hâlâ çift bilet!

Köprü geçişleri trafik yoğunluğunu hafifletmek amacıyla 17 temmuzda ücretsiz hale getirildi. Bu tarihten sonra köprüden geçen hiçbir araç ücret ödemedi. Ancak Asya ve Avrupa yakaları arasında çalışan ve köprü geçişi yüzünden çift bilet alan halk otobüsleri ve belediye otobüsleri tarifelerinde indirime gitmedi. Otobüse binen yolcular çift bilet bedeli ödemeye devam ediyor.

Konuyla ilgili görüştüğümüz İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri ücretlendirmeyi yapabilmeleri için İETT’nin kendilerine yazılı bir bildirimde bulunmaları gerektiğini ve bunu İBB meclisinde görüşerek bir karara bağlayabileceklerini söyledi.

İETT yetkilileri ise ücret tarifesinin belediye tarafından meclis kararıyla belirtildiğini ve kendilerine indirime geçme konusunda bir bildirimin yapılmadığını belirterek, “Vatandaşlardan talep gelmesi halinde İBB’ye yazılı bildirimde bulunmak için harekete geçebiliriz” dedi.

Vatandaşlar ise olaydan habersiz. Konuya ilişkin bilgilerinin olup olmadığını sorduğumuzda böyle bir haklarının olduğundan bile bihaber olduklarını söyleyen vatandaşlar “Madem indirime gidilebiliyor, yetkililer gerekeni yapsın, bizi neden sömürüyorlar” dedi. (Taraf)