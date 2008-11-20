Kopernik'in mezarı bulundu

Polonya'daki Pultusk Antropoloji ve Arkeoloji Enstitüsünden Profesör Jerzy Gassowski, 2005 yılında Frombork katedralindeki kazılarda bulunan bir kafatası ile kemiklerin gökbilimciye ait olduğunun kesinleştiğini belirtti.



Polonyalı ve İsveçli araştırmacılar, Kopernik'in hayatı boyunca elinden düşürmediği Johannes Stoeffler'ın 1518 tarihli "Calendarium Romanum Magnum" adlı kitabında gökbilimcinin 12 saç telini buldu. Bu çok değerli genetik maddenin DNA'sı, Frombork'da bulunan kafatası ve kemiklerle karşılaştırıldı.



Uppsala Üniversitesinden Marie Allen, "Kitapta bulunan 12 saç telinden 2'sinin Frambork'da bulunan kafatasındaki bir diş ve bir kemikle aynı DNA'yı taşıdığını" belirtti.



Katedralde bulunan kemikler, ayrıca Kopernik'in 70 yaşında öldüğünün gösteriyor. Varşova'daki polis laboratuvarına gönderilen ve kafatası bilgisayar ortamında yeniden oluşturulan Kopernik'in fotoğrafı, mevcut Kopernik portreleriyle karşılaştırıldı. Bilim adamları, fotoğraf ve portreler arasında benzerlik olduğunu gördü.



Polonya'nın Torun bölgesinde 1473'de doğan Kopernik'in nerede gömülü olduğu ve kaç yaşında öldüğü bugüne kadar kesin olarak bilinmiyordu.



Kopernik, dünyanın ve diğer gezegenlerin güneş etrafında döndükleri kuralını açıkladı. Yeni astronominin kurucusu kabul edilen Kopernik, ileri sürdüğü fikirleri ancak ömrünün sonlarında açıklayabilmişti. Kopernik'in en önemli eserinde "De revolutionibus orbium coelestium" heliosentrik teorisini detaylı anlattı. Heliosentrik teori Kopernik teorisi olarak da adlandırılıyor.

