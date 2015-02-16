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Dünya
Deutsche Welle

Kopenhag'da operasyon

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

16 Şubat 2015 13:21


Kopenhag'da yakalanan iki zanlının hafta sonunda bir kültür merkezi ve sinagoga silahlı saldırı düzenleyen kişiye yardım ettikleri ihtimali üzerinde duruluyor.

İlk saldırı din ve ifade özgürlüğünün tartışıldığı bir konferansa düzenlenmiş, ardından bir sinagog hedef alınmıştı. Saldırılarda iki kişi hayatını kaybederken, beş kişi de yaralanmıştı.

Danimarka medyasında yer alan haberlere göre, polis tarafından vurularak ölü ele geçirilen 22 yaşındaki saldırgan yaklaşık iki hafta önce cezaevinden tahliye edildi.

Polis saldırganın adını açıklamazken, medyada adının Ömer El Hüseyin olduğu belirtildi. Saldırganın suç örgütleriyle temas halinde olduğu iddia edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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DanimarkaKopenhag HüseyinDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/AG

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