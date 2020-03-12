Kopenhag'dan Koronavirüs nedeniyle Başakşehir maçını erteleme talebi

Danimarka temsilcisi Kopenhag, Medipol Başakşehir ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ikinci maçı için erteleme talebinde bulundu.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Danimarka'da tüm spor müsabakaları ay sonuna dek askıya alındı.

Bu kapsamda Danimarka temsilcisi Kopenhag, Medipol Başakşehir ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ikinci maçı için erteleme talebinde bulundu.

Kopenhag'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Danimarka'daki durumla alakalı olarak UEFA'ya ve Başakşehir kulübüne bilgilendirme yapılmıştır. Ülkede Koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan durumun Danimarka hükümeti tarafından getirilen kısıtlamaları ve ülke futbolu üzerinde alınan kararları beraberinde getirdiği iletilmiştir. Bu yüzden Başakşehir ile 19 Mart'ta oynayacağımız maçın ertelenmesini ve bununla ilgili UEFA'nın vereceği onayı bekliyoruz."