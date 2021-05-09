Köpeklerine eziyet eden kadın gözaltına alındı; hayvanlara el konuldu

Konya'da evinde beslediği köpeklere eziyet ettiği ve komşuları tarafından işkence görüntülerinin olduğu belirtilen S.H. gözaltına alındı 6'sı yavru 11 köpeğe el konuldu.

Merkez Meram ilçesinde bir kadının köpeklerine eziyet ettiği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

İddiaya göre; S.H.'nin evinde beslediği köpekleri eziyet edip, dövdüğü belirlendi. Komşuları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen polis verilirken, ekipler incelemenin ardından S.H.'yi gözaltına aldı. S.H. hakkında yasal işleten başlatan polis, 6'sı yavru 5'i yetişkin 11 köpeğe de el koydu. Köpekler tedavi edilmek üzere Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.(DHA)