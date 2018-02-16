Köpeklerin saldırdığı karacaya tedavi

Ayhan ACAR/ULUS(Bartın), (DHA)- BARTIN\'ın Ulus ilçesinde, köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan karacanın veteriner kliniğinde tedavisi yapıldı.

Ulus Çerde köyünde ormanlık alanda köpeklerin saldırması sonucu yaralanan karaca, köyün yakınında bulundu. Köylülerin haber verdiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, karacayı teslim alarak kent merkezindeki veteriner kliniğine götürdü. Veteriner Tolga Kandıralı\'nın yaralarını tedavi ettiği 6 yaşındaki karaca, tedavisinin sonrasında rehabilitasyonu için Zonguldak Gökçebey\'de bulunan hayvanat bahçesine gönderildi.



FOTOĞRAFLI