Köpekleri siyaha boyayıp Panda diye sergilediler

İtalya’da bir sirk hakkında, Çov Çov cinsi köpekleri siyah ve beyaza boyayıp panda gibi sergiledikleri için soruşturma açıldı. İtalyan polisi, fotoğraf çekilme karşılığında müşterilerden para toplanan iki yavru köpeğe el koydu. Brescia kentindeki sirk hakkında 'hayvanlara eziyet edilme' suçundan soruşturma açıldı.

Şikayet üzerine veterinerlerle birlikte sirki basan yetkililer, 'panda'ların köpek olduğunu ve ülkeye sahte belgelerle getirildiğini saptadı. Köpeklerin herhangi bir sağlık problemi yaşamadığı sadece gözlerinin sulandığı belirtilirken, sürekli patlayan kamera flaşlarının buna sebep olmuş olabileceği ifade edildi.

Köpeklerin Macaristan’dan getirildiği öğrenilirken ‘Orfei’ isimli sirkin yetkilileri suçlamaları yalanladı. Köpeklerin panda olarak tanıtılmadığını söyleyen yetkililer, “Köpek oldukları gayet açık. Onlar bizim çocuklarımız gibi” dedi.

Ziyaretçilerin panda gibi boyanan köpeklerle para karşılığında fotoğraf çektirmesine ‘panda‘larla para karşılığı fotoğraf çektirmesine de izin veriyordu.