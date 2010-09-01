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Yaşam

Köpekleri nehire atan kıza ölüm tehditleri yağıyor

Hırvatistan’da köpek yavrularına nehire fırlatan İngiliz kıza ölüm tehditleri yağıyor.

01 Eylül 2010 03:00

T24 - İngiliz kızın köpek yavrularını canlı canlı nehirin azgın sularına fırlatırken çekilen görüntüleri, İngilizler ve Hırvatları ayağa kaldırdı. Hırvatistan’da çekilen ve sosyal paylaşım sitesi YouTube’da milyonlarca kişi tarafından izlenen görüntüler, hayvanseverlerin sert tepkisine yol açtı. Genç kıza ölüm tehditleri yağıyor.



İngiliz kızın köpek yavrularını canlı canlı nehirin azgın sularına fırlatırken çekilen görüntüleri, İngilizler ve Hırvatları ayağa kaldırdı. Hırvatistan’da çekilen ve sosyal paylaşım sitesi YouTube’da milyonlarca kişi tarafından izlenen görüntüler, hayvanseverlerin sert tepkisine yol açtı. Genç kıza ölüm tehditleri yağıyor.

İngiliz ve Hırvat hayvanseverler dernekleri, yavru köpekleri nehire fırlatan İngiliz kızın kimliğinin tespit edilmesi için kampanya başlattı.

Hayvan sağlığı örgütü PETA sözcüsü, bu tür olayların çok fazla olduğunu ve her gün ‘hayvanlara işkence’ yapıldığı yönünde bir çok şikayetler aldıklarını açıkladı.

Sözcü, Hırvatistan yerel hayvan severler derneklerinin bu tür olaylardan haberdar olduklarından emin olmak için çalışmalar yaptıklarını iletti.

Daha önce de Mary Bale isimli İngiliz kadının, sokakta gördüğü bir kediyi önce sevip sonra çöp bidonuna atarken çekilen görüntüleri tüm dünyada tepkiye yol açmıştı. Bale, benzer şekilde ölüm tehditleri alıyor.


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