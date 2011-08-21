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Spor

Köpekleri için uçak kiraladı

Daniel Güiza İspanya'ya dönerken 7 köpeğini götürebilmek için 29 bin euroya uçak kiraladı.

21 Ağustos 2011 03:00



T24 - Türkiye'de yaşadığı dönemde hayvansever kimliğiyle iz bırakan Güiza İspanya'ya dönerken 7 köpeğini götürebilmek için 29 bin euroya uçak kiraladı.


Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde hayvanseverliğiyle ön plana çıkan Daniel Güiza, giderken bu özelliğini yine gösterdi. İspanyol oyuncu, İstanbul Kurtköy'deki Millenium Konakları'ndaki evden eşyalarını toplarken, köpeklerini de yanında götürmeyi ihmal etmedi.


Transfer olduğu dönemde İstanbul'a getirdiği 3 köpeğin yanı sıra, burada yaşadığı dönemde sokaktan aldığı 4 köpeği de sahiplenen golcü futbolcu, 29 bin Euro ödeyerek özel bir uçak tuttu ve 7 köpeği de İspanya'ya götürdü. Güiza, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Kurtköy'deki sokak köpeklerine sahip çıkmış, hatta onların ameliyat masraflarını bile üstlenmişti.


3 yıllığına Getafe'de


Öte yandan Getafe Kulübü, Daniel Gonzalez Güiza'nın transferini dün resmi olarak açıkladı. 3 yıllık anlaşmaya varıldığını duyuran kulüp, Güiza'nın pazartesi günü basına tanıtılacağını da belirtti.



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