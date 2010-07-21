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Dünya

KÖPEKLERE DE DONDURMACI LONDRA (A.A)

21 Temmuz 2010 18:07

-KÖPEKLERE DE DONDURMACI LONDRA (A.A) - 21.07.2010 - İngiltere'nin başkenti Londra'da köpekler için dondurmacı açılıyor. Regents Park'ta cumartesi günü yapılacak "evcil hayvanlar partisinde" köpeklerin damak tadına uygun tavuk ya da domuzlu şerbet ve köpek bisküvili vanilyalı dondurma sunulacak.  Partinin organizatörlerinden Sally Bezant, havaların çok sıcak olduğunu, köpeklerin de herkes gibi serinlemeyi hakkettiğini, bir grup beslenme uzmanının, en lezzetli ve güvenli köpek tatlılarını belirlemek için zorlu bir çalışma yaptıklarını belirtti. Bezant, tatlar alışılmadık olmasına rağmen, dondurmaları insanların da güvenle yiyebileceğini söyledi.

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