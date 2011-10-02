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Yaşam

Köpekler yarışmada birbirlerine saldırdı BURSA (A.A)

02 Ekim 2011 19:18

-Köpekler yarışmada birbirlerine saldırdı BURSA (A.A) - 02.10.2011 - Bursa'da düzenlenen, ''Köpek güzellik yarışması''na katılan bir Kangal köpeğinin saldırdığı, ''Golden retriever'' cinsi köpek yaralandı. Alınan bilgiye göre, Özdilek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil Sanayi A.Ş ile iki köpek çiftliği tarafından düzenlenen, ''Köpek güzellik yarışması''na farklı cinslerde 20 köpek katıldı. Çok sayıda köpekseverin izlemeye geldiği yarışmanın öncesinde, bir Kangal köpeği, ''Golden retriever'' cinsi köpeğe saldırdı. Saldırı sırasında yere düşen sahibi Dicle Yavuz'un, kucağına alarak korumaya çalıştığı ''Golden retriever'', sırtından yaralanması üzerine Uludağ Üniversitesi (UÜ) Veteriner Fakültesine götürüldü. Kangal köpeğinin saldırısı nedeniyle korkan Dicle Yavuz ile 10 yaşındaki kızı ve 5 yaşındaki oğlu, gözyaşlarına hakim olamadı. Yavuz ve çocukları, yarışma görevlileri ve vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Yavuz, yarışmaya böylesine köpeklerin katılmaması gerektiğini belirterek, ''Yanımda çocuklarım da var. Aniden saldırdı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Kangal köpeğinin sahipleri hakkında şikayetçi olacağım'' dedi. Saldırgan köpek yarışma alanından uzaklaştırılırken, sahibi ile diğer köpekseverler arasında tartışma yaşandı.

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