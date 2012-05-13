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Yaşam

Köpekler ne düşünür? Bilim, MRI yardımıyla çözmeyi umuyor

Bilim insanları köpeklerin ne düşündüğünü araştırmaya koyuldu

13 Mayıs 2012 17:32

Bir grup bilim insanı insanların köpekler hakkındaki düşüncelerinden çok köpeklerin insanlar hakkında ne düşündüğü konusunu araştırıyor.

Önce, köpeklerin MRI cihazında sakince durmaları sağlanarak bazı araştırmalar yapılması başarıldı. Ekip, bu kez, köpeklerin sahiplerinin vereceği komutlara beyinsel tepkisini gözlemleyebileceğini farketti. Bunun üzerine Callie ve McKenzie adlı iki köpek seçilerek, MRI cihazında tam da bilimadamlarının en uygun resimleri alabileceği şekilde durmaları konusunda eğitildi.

Aynı anda sahipleri de köpeklere iki farklı sinyal eğitimi verdi. Birinde, sanki bir sosisle ödüllendirilecekleri sinyali diğerinde ise ödüllendirilmeyecekleri sinyali. Science Daily’nin haberine göre sahiplerinin bu sinyalleri vermesi anında köpeklerin beyninde, insan beyninde ödül sinyali alınca harekete geçen kuyruk bölgesinin muadili olan bölgenin aktif hale geçtiği tespit edildi.

Şimdi, bilimadamları, köpeklerin insan dilinden ne kadar anladığını araştırma safhasına geçti. Araştırılacak bir diğer konu ise köpeklerin, sahiplerinin duygularının ne kadar farkında oldukları…

Biliminsanları, bu önemli araştırmanın sadece köpekler hakkındaki bilgilerimizi değil, insan hakkındaki bilgimizi de zenginleştireceğine işaret ediyor.

Köpeklerin, insan soyunun, en az 10 bin yıl önce evcilleştirdiği ilk hayvan türü olduğunu kaydeden Gregory Bern, bazı bilim çevrelerinin bu tarihi 30 bin yıl önceye kadar götürdüğüne dikkat çekiyor ve ekliyor:

‘’Köpek beyni, insanın ve hayvanın nasıl birlikte olduğuyla ilgili özel bir şeyi temsil ediyor. Köpeklerin insanın evriminde rol oynama olasılığı bile var. Köylerine ve evlerine köpekleri sokan insanlar diğer insanlara göre belli avantajlara sahip olmuş olabilir. Yani biz köpeklerin tarihi gelişimini ne kadar etkilediysek, köpeklerin de bizim bazı yönlerimizi etkilemiş olma ihtimalleri var’’

(Amerika Bülteni)

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