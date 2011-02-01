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Sağlık

Köpekler kanserin kokusunu alabiliyor

Bilim adamları köpeklerin bağırsak kanserini ilk aşamalarda hissettiğini ortaya çıkardı.

01 Şubat 2011 02:00

T24 - Bilim adamları insandan 1000 kat daha hassas koku alma duyusuna sahip köpeklerin bağırsak kanserini ilk aşamalarda hissettiğini ortaya çıkardı.
 
Araştırmacılar 'insanın en iyi dostu' olarak bilinen köpeklerin insan dostu bir özelliğini daha keşfetti. Yapılan testlerde labrador cinsi bir köpek araştırmaya katılan gönüllülerin yüzde 90'ında kanser olup olmadığını doğru teşhis etti.

Daily Mail'in haberine göre, köpeklerin bu yeteneğinin temelinde insan 1000 kat daha kuvetli olan koku alma duyuları olduğu ve vücutta bazı kanserlerden dolayı oluşan özel kimyasalları bu sayede tanıyarak hastalığı ayırt edebildikleri düşünülüyor.

Bağırsak kanserini tedavi şansının en yüksek olduğu ilk aşamada teşhis eden labradordan yola çıkan bilim adamları, benzeri işi yapan laboratuvar koşulları yaratmaya çalışıyor.

Daha önce yapılan araştırmalarda da Portekiz yüzücü köpekleri ve labrador gibi bazı özel cinslerin cilt, akciğer, göğüs, mesane ve yumurtalık kanserlerinin kokusunu alabildiğine dair bulgular elde edilmişti.

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