Köpekler can çekişirken yaşananları gözyaşları içinde anlattı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI\'nda beslediği köpeklerin sokak ortasında zehirlendiği için can çekiştiğini gören Ramazan Keser, gözyaşlarına boğularak, bunu yapanlara lanet yağdırdı.

Yağcılar Mahallesi Güler Sokak\'ta birkaç sokak köpeği kimliği belirsiz kişilerce iddiaya göre zehirli et verilerek zehirlendi. Bölgedeki bir spor tesisinde çalışan ve her gün bu köpeklere yemek verip besleyen Ramazan Keser, hayvanları göremeyince ormanlık alana gitti. Burada köpeklerin zehirlendiğini gören Keser, şok yaşadı. Köpekleri sokağa getirip burada telefonla kayıt yapan Ramazan Keser, gözyaşları içinde yaşananları anlattı.

Bu sırada köpeklerin bir tanesinin titreyerek can çekişmesi görüntülere yansıdı.

İzleyenlerin içini acıtan o anlarda gözyaşları dökerek bunu yapanlara lanet yağdıran Keser, \"Bunlar insanlık suçu. Hayvan bu ya, bunlara sahip çıkmamız lazım bizim. Bakın ölüyor hayvan, can çekişiyor. Bunlar hayvan, kime ne zararı var? Ne istediniz bunlardan siz?\" diye konuştu.

Bu kişilerin köpeklerin kulaklarını da kesip işkence yaptığını söyleyen Ramazan Keser, \"Hayvanın kulaklarını kesmişler, bu kadar olmaz. Hayvanlara işkence yapmışlar\" ifadelerini kullandı.

Zehirlenen köpekler daha sonra Adapazarı Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere bulunduğu yerden alındı.



FOTOĞRAFLI