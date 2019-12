-KÖPEKBALIKLARININ YÜZDE 30'U TEHLİKEDE NEW YORK (A.A) - 14.09.2010 - ABD'nin New York kentinde BM binasında dün yapılan bir toplantıda, köpekbalıklarının yüzde 30'unun tehlikede olduğu bildirildi. Toplantıyı düzenleyen çevreci Pew Environment Group, her yıl 73 milyon köpekbalığının yüzgeçleri için öldürüldüğünü belirtti. Pew Environment Group, Asya ülkelerinde köpekbalığı yüzgeci çorbasının çok sevilmesi, köpekbalığının aşırı derecede avlanılmasına yol açtığını, bu nedenle "Büyük Beyaz" gibi köpekbalığı türlerinin yok olma sınırına dayandığını ifade etti. Avustralya'nın Sydney limanında geçen yıl sağ el ve sağ baldırını bir köpekbalığına kaptıran ve gemilerde bulaşıkçılık yapan Avustralyalı Paul de Gelder, "Sadece bir kase yüzgeç çorbası için bütün bir köpekbalığı nüfusu katlediliyor" diye konuştu. Köpekbalığı türlerinden yüzde 30'unun yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu, yüzde 47'sinin ise geleceğinin meçhul olduğunu belirten bilimadamları, köpekbalığının yok olmasının, hassas olan okyanusların ekosisteminin dengesini bozacağı yönünde uyarıda bulundu. Bilimadamları ayrıca, köpekbalıklarının yok olmasının, mercan kayaklıklarındaki hayatın da yok olmasına yol açacağı konusunda uyarıda bulunuyorlar. Köpekbalığı avı için sınır bulunmadığını anlatan Pew çevreci örgütünde köpekbalıklarını korumakla görevli Matt Rand, köpekbalıklarının mutlaka korunma altına alınması ve uluslararası düzeyde köpekbalığı avcılığına kota konulmasının gerektiğinin altını çizdi. Rand ayrıca, "finning" adlı köpekbalığının av yöntemine de son verilmesi gerektiğini belirtti. "Finning" adlı av yönteminde, yaralı olarak yakalanan köpekbalığının yüzgeçleri balıkçılar tarafından kesiliyor ve sonra ağır yara almış hayvanın bedeni suya atılıyor.