Köpekbalıkları da insanlar gibi görebiliyor

Batı Avustralya Üniversitesi'nden bilimadamı Kara Yopak, köpekbalıklarının beyninin insanlarınkine benzediğini, özellikle beyaz köpekbalıkların beyninin önemli bölümünün görsel algıyla ilişkili olduğunu söyledi.

150'den fazla türün beynini inceleyen Yopak, insanlarınkine benzer şekilde, büyük beyaz köpekbalığının beyninin önemli bölümünün görsel algıyla ilişkili olduğunu, bu durumun da köpekbalıklarının görsel “iticilere” diğer türlerden daha duyarlı olabileceğini belirtti.

Köpekbalığının zehirli bir balığı görsel olarak tanıyabildiğini ve ondan kaçabildiğine dikkati çeken Yopak, denize giren kişinin mayosuna ya da sörf tahtasına yerleştirilen basit bir “görsel işaretin” köpekbalığını uzaklaştırabileceğini ifade etti.

Köpekbalıklarını uzaklaştırmak için hayvanların burun bölgesinde bulunan duyu alıcılarını hedef alan elektromanyetik dalgalar kullanılıyor ancak bu yöntem her zaman etkili olmuyor.

Avustalya'da 12 ayda 5 kişi köpekbalığı saldırılarında yaşamını yitirdi. Saldırıların çoğunu, boyu 6 metreyi bulabilen beyaz köpekbalıklarından geldi.

Araştırma, “Brain, Behavior and Evolution” dergisinde yayımlandı.