Köpekbalığının 'bakire' doğumu

ABD'nin Virginia eyaletindeki bir deniz bilimleri merkezinde meydana gelen olay, bazı canlı türlerinin 'eşeysiz çoğalma' yetenekleriyle ilgili bilinmeyen pek çok nokta olduğunu ortaya kokuyor.



Bilim adamları, DNA testleriyle dişi bir köpekbalığının erkek köpekbalığı olmadan "bakire doğum" yaptığını bir kez daha gösterdi. ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan Virginia Akvaryum ve Deniz Bilimleri Merkezi yetkilisi Beth Firchau, Tidbit adı verilen köpekbalığının doğal ortamda doğduktan sonra Deniz Bilimleri Merkezine getirildiğini ve erkek bir köpekbalığı olmadan burada 8 yıl yaşadığını söyledi.



Firchau, 1,5 metre uzunluğundaki köpekbalığının daha sonra öldüğünü ve otopside tam gelişmiş, doğmak üzere olan bir yavru köpekbalığı taşıdığının anlaşıldığını kaydetti.



New York'taki Stony Brook Üniversitesinden köpekbalığı uzmanı Demian Chapman'ın yaptığı DNA testlerinin, yavru köpekbalığının babasız olduğunu ortaya çıkardı. "Bakire doğum", bilim dünyasında "döllenme olmadan doğum" (partogenez) olarak adlandırılıyor.



Chapman'ın 2002 yılında Omaha'daki bir hayvanat bahçesinde çekiçbaşlı köpekbalığının doğurduğu bir yavru üzerindeki testler, onun da eşeysiz üreme sonucu doğduğunu kanıtlamıştı. Demian Chapman, eşeysiz üremenin Komodo ejderi ile yılan, kuş, balık gibi bazı cinslerde görüldüğünü belirtti. En son 2008 yılının şubat ayında Macaristan'daki bir akvaryum ve deniz bilimleri merkezinde 7 yıl boyunca tek başına kalan bir dişi köpek balığı sağlıklı bir yavru dünyaya getirmişti.

