-KÖPEKBALIĞINI KUYRUĞUNDAN ÇEKTİ PERTH (A.A) - 31.10.2010 - Avustralya'da köpekbalığı saldırısına uğrayan bir kadın, başka bir yüzücünün cesareti sayesinde ölümden kurtuldu. Yetkililer, Avustralya'nın Perth kenti yakınındaki Garden adası açıklarında yüzerken köpekbalığının saldırısına uğrayan Elyse Frankcom'ın, tam bu sırada köpekbalığını kuyruğundan yakalayıp çeken bir kişi tarafından kurtarıldığını söyledi. Frankcom'ın saldırıda yaralanarak dibe doğru battığı sırada, yine aynı bu kişi tarafından yakalanarak bota çıkarıldığı kaydedildi. Hayatını kimliği açıklanmayan yüzücüye borçlu olan Frankcom'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.