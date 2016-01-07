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Dünya
Deutsche Welle

Köpek yiyerek hayatta kalıyorlar

Suriye'de abluka altındaki Madaya kentinde açlık dramatik boyutlara ulaştı. Onlarca kişi açlıktan ölürken, halkın ot, köpek ve kedi yiyerek hayatta kalmaya çalıştığı bildiriliyor.

07 Ocak 2016 13:24


Şam'ın 25 kilometre uzağındaki Madaya'da görev yapan bir hekim Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, halkın ot yiyerek beslendiğini belirterek, "İnsanlar bir kaç gün önce kedi ve köpekleri kesmeye başladılar" dedi. Çocukları beslemek için süt de bulunmadığını kaydeden doktor, "Bugün yeterli beslenemediği için 10 yaşında bir çocuk öldü" diye konuştu.

El Cezire televizyonunun internet sayfasında yer alan bir haberde ise Madaya'da sadece geçtiğimiz Aralık ayında 31 kişinin açlıktan öldüğü bilgisine yer verildi.

Kıtlık nedeniyle bazı gıda maddelerinin karaborsaya düştüğü belirtilirken, bebek gıdası olarak kullanılan süt tozunun kilosunun 300 dolara satıldığı bildiriliyor. Bölgeden gelen bilgilere göre un ve pirincin kilosu ise 100 doları buluyor.

Isınmak da sorun

Madaya'da açlığın yanında soğuklar da yaşamı olusuz etkiliyor. Bir Kızılhaç temsilcisi elektrik ve gazın bulunamaması nedeniyle halkın ev kapılarını veya plastik eşyaları yakarak ısınmaya çalıştığını aktardı.

Suriye'deki İnsan Hakları Gözlemevi, hükümet birlikleri ve Esad'ı destekleyen Lübnanlı Hizbullah milisleri tarafından yaklaşık altı aydır abluka altında tutulan Madaya'da durumun gittikçe kötüleştiğini bildiriyor. Suriye Özgür Ordusu tarafından kontrol edilen kentteki 20 bini sivil yaklaşık 40 bin kişinin adeta esir tutulduğu bildiriliyor.

İstanbul'da bulunan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Madaya'da yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, bölgede "İnsani bir felaketin eşiğine gelindiğini" duyurdu. Sivil halkın kurtarılması için acilen harekete geçilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin endişe verici olduğu kaldedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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