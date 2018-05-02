T24 LogoT24 Logo
Gündem

Köpek yavrusu yangından son anda kurtarıldı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bir oto boya dükkanında çıkan yangında işyeri ve 3 otomobil yanarak kullanılamaz hale gelirken, bir köpek yavrusu ise yanmaktan son anda kurtarıldı

02 Mayıs 2018 04:05

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesindeki bir oto boya dükkanında çıkan yangında işyeri ve 3 otomobil yanarak kullanılamaz hale gelirken, bir köpek yavrusu ise yanmaktan son anda kurtarıldı. 
Yangın, akşam saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi\'nde bulunan bir oto boya dükkanında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevler arasında kalan köpek yavrusunu kurtarırken, yangını diğer işyerlerine sıçramadan söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, işyeri ve içinde bulunan 3 otomobil kullanılamaz hale geldi. 
Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor. 

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKNAZİLLİ Aydın DHA AYDIN NazilliYeni Sanayi SitesiHenüzOlayda
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24