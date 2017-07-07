Köpek ve kedileri zehirleyerek öldürdüler

Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde 5 köpek ve 3 kedi zehirlenerek öldürüldü. Hayvanların kırsal bölgelerde bilinçli olarak zehirlendiğini savunan hayvanseverler, failler için ağır cezalar verilmesini istedi.

Akhisar'ın Beyoba Mahallesi'nde sokaktaki yaklaşık 60 kedi ile çok sayıda köpeği besleyen hayvansever Zekiye Duyar, dün 5 köpek ve 3 kediyi hareketsiz halde buldu. Hayvanların öldüğünü anlayan Duyar jandarma ve belediye ekiplerine haber verdi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başalttı.

"Bu 3 kez oluyor!"

Katledilmiş olan hayvanların çevresinde mavi renkte zehirli olduğunu sandığı köftelerin bulduğunu anlatan Duyar, "Hayvanların burada yaşamasına katlanamayan, cani insanlar tarafından birçok hayvan katledildi. Bu 3 kez oluyor. En son 1 ay önce yine 5 kedi zehirlenmişti. Taksit taksit hayvanları zehirliyorlar. Şikayette bulunduk. Ama cezalarımızı caydırıcı olmadığı için hiçbir sonuç alınamıyor. Hayvanları bu şekilde gördüğümüzde çok üzülüyoruz" diye konuştu.

Duyar, hayvanlardan bazılarının da kayıp olduğunu belirterek, onların da öldürülmüş olabileceğinden şüphelendiğini ifade etti.