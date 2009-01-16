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Yaşam

Köpek sahipleri anne baba gibi

Köpekleriyle oynayan insanlar ile çocuklarıyla ilgilenen anne ve babaların oksitoksin hormonu benzer şekilde yükseliyor

16 Ocak 2009 02:00

Köpekleriyle oynayan insanlar ile çocuklarıyla ilgilenen anne ve babaların oksitoksin hormonu benzer şekilde yükseliyor

Japonya’da yapılan bir araştırma, köpekleriyle oynayan insanlar ile çocuklarıyla ilgilenen ebeveynlerin “aynı duygusal deneyimi yaşadıklarını” ortaya koydu.
 
Japonya’daki Azuba Üniversitesi’nde görevli uzmanlar tarafından yapılan araştırmada, köpekleriyle sadece 2.5 dakika oynayan ve “göz temasına” giren kişilerin vücutlarındaki “oksitosin” hormonunun, normal insanlara göre yüzde 20 artış gösterdiği görüldü.

Araştırmacılar, kişinin kendisine daha fazla güvenmesini, utangaçlığını atmasını ve sakinleşmesini sağlayan oksitoksin hormonunun çocuklarıyla ilgilenen anne ve babalarda da artış gösterdiğine dikkat çekti.

Araştırmanın, köpek sahibi insanların neden depresyon ve stresle daha kolay baş edebildiğini gösterdiği belirtiliyor.

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