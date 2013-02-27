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Yaşam

Köpek sahibini vurdu

ABD’nin Florida eyaletinde ilginç bir yaralama olayı meydana geldi

27 Şubat 2013 12:44

ABD’de bir köpek silahla sahibini yaraladı. Polis, soruşturmayı sürdürürken daha önce buna benzer bir olayla karşılaşmadıklarını belirtti.

ABD’nin Florida eyaletinde ilginç bir yaralama olayı meydana geldi.

Gregory Dale Lanier, polise verdiği ifadede köpeği tarafından silahla vurulduğunu belirtti. 35 yaşındaki Lanier, arabada seyehat ederken köpeğinin yerde duran silaha çarpması sonucu silahın ateş aldığını söyledi. Silahının boş olduğunu düşünen Lanier, bacağından vuruldu.

Polis, Lanier’in hafif bir şekilde yaralandığını açıkladı. NBC News’in haberine göre, soruşturma devam ediyor.

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