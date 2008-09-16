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Yaşam

Köpek pisliği sahibini ele verecek

İsrail'de bir belediye, evcil köpeklerin sokaklara pislemesinin önüne geçmek için, köpek sahiplerini tespit etmek amacıyla, pisliklere DNA analizini yapacak.

16 Eylül 2008 03:00

Tel Aviv'in dış kesimlerindeki Peta Tikve belediyesinde bu hafta başlatılan 6 aylık deneme programı çerçevesinde, DNA'larının alınması için hayvan sahiplerinden köpeklerini belediye veterinerine götürmeleri istendi.

Belediyenin oluşturacağı DNA veri tabanı sayesinde, sokaktan toplanan pisliklerin hangi köpeğin DNA'sına uyduğu, dolayısıyla da köpek sahibi tespit edilebilecek.

Böylece, uluorta yere pisliklerini yapan köpeklerin sahipleri cezalandırılırken, köpeklerinin pisliklerini hemen yerden toplayarak bunları pislikler için sokaklara yerleştirilen kutulara atan hayvan sahipleri ödüllendirilecek.

Deneme programı başarılı olursa, köpek sahiplerinin DNA örneklerini yetkililere vermesi mecburî kılınacak.

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